SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Diagne'nin golüyle Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki 1000. golünü attı

Diagne'nin golüyle Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki 1000. golünü attı

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.12.2020 21:13 | Son Güncelleme

Galatasaray, Hatayspor karşısında maçın 32. dakikasında Mbaye Diagne ile 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda sarı kırmızılıların Fatih Terim yönetiminde attığı 1000. gol olarak tarihe geçti.

Diagne'nin golüyle Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki 1000. golünü attı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in beklediği gol, Mbaye Diagne'den geldi.Hatayspor maçının 32. dakikasında sarı kırmızılıların geliştirdiği atakta Feghouli'nin ortasını ceza sahasının uzak köşesinde kontrol eden Diagne'nin vuruşu direğe çarpıp ağlarla buluştu.

KULÜP TARİHE GEÇTİ

Bu gol, aynı zamanda Galatasaray'ın Fatih Terim yönetiminde attığı 1000. gol olarak tarihteki yerini aldı.

GOLÜNÜ SENEGALLİ FUTBOLCUYA ADADI

Maç öncesi ısınmaya kanserden hayatını kaybeden Senegalli eski futbolcu Diop'un formasıyla çıkan Mbaye Diagne, gol sevincini 42 yaşındaki eski futbolcunun formasını göstererek yaşadı ve golü vatandaşına adadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
G.Saray dolu dizgin devam ediyorG.Saray dolu dizgin devam ediyor
Fatih Terim’in muhtemel 11’iFatih Terim’in muhtemel 11’i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek
Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek
Plajlar tamamen onlara kaldı
Plajlar tamamen onlara kaldı
Balotelli'nin resmi imzası an meselesi
Balotelli'nin resmi imzası an meselesi
Lidere Ankara'da büyük şok
Lidere Ankara'da büyük şok
Dusko Tosic, Süper Lig'e geri döndü
Dusko Tosic, Süper Lig'e geri döndü
Fenerbahçe Vedat Muriqi'i arıyor
Fenerbahçe Vedat Muriqi'i arıyor
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
G.Saray'ın yeni hocası belli oldu
G.Saray'ın yeni hocası belli oldu
İrfan Can Kahveci istedi, Sörloth 'hayır' dedi!
İrfan Can Kahveci istedi, Sörloth 'hayır' dedi!
Garry Rodrigues, Süper Lig'e geri dönüyor!
Garry Rodrigues, Süper Lig'e geri dönüyor!
Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş bombası!
Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş bombası!
Fenerbahçe'ye transfer teklifi
Fenerbahçe'ye transfer teklifi
''Senegal'de timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu''
''Senegal'de timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu''
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diagne'nin golüyle Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki 1000. golünü attı
Diagne attı, Terim tarihe geçti!
ÖZET | Galatasaray 3-0 Hatayspor
G.Saray dolu dizgin devam ediyor
Mbaye Diagne, Radamel Falcao'yu geride bıraktı
Diagne, Falcao'yu geride bıraktı
Galatasaray - Hatayspor | CANLI
Galatasaray - Hatayspor | CANLI
Galatasaray - Hatayspor maçı ilk 11'leri belli oldu
Galatasaray - Hatayspor maçı ilk 11'leri belli oldu
Galatasaray'dan Younes Belhanda'ya yeni teklif
Galatasaray'dan transfer teklifi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.