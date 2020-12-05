Diagne'nin golüyle Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki 1000. golünü attı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in beklediği gol, Mbaye Diagne'den geldi.Hatayspor maçının 32. dakikasında sarı kırmızılıların geliştirdiği atakta Feghouli'nin ortasını ceza sahasının uzak köşesinde kontrol eden Diagne'nin vuruşu direğe çarpıp ağlarla buluştu.
Bu gol, aynı zamanda Galatasaray'ın Fatih Terim yönetiminde attığı 1000. gol olarak tarihteki yerini aldı.
Maç öncesi ısınmaya kanserden hayatını kaybeden Senegalli eski futbolcu Diop'un formasıyla çıkan Mbaye Diagne, gol sevincini 42 yaşındaki eski futbolcunun formasını göstererek yaşadı ve golü vatandaşına adadı.
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