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Diagne'nin Trabzonspor'a attığı goldeki sevinci tartışma yarattı! Transfer mi oluyor?

23.05.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 35’inci haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Deplasman ekibinin tek golünü atan Diagne'nin gol sevinci sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Diagne'nin Trabzonspor'a attığı goldeki sevinci tartışma yarattı! Transfer mi oluyor?
Mbaye Diagne

Mbaye Diagne

SEN Senegal
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: VavaCars Fatih Karagümrük
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 35’inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü sahasında 4-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Karadeniz temsilcisi ligdeki puanını 51’e yükseltirken, Fatih Karagümrük 44 puanda kaldı.

DIAGNE'NİN GOLÜ OLAY OLDU

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Diagne, dakikalar 14'ü gösterdiğinde skoru 1-1'e getirdi. 31 yaşındaki Senegalli oyuncu, attığı golün ardından sevinmeyerek kafalarda soru işareti bıraktı.

3 MAÇ SONRA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

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3 maç sonra Fatih Karagümrük ile sözleşmesi bitecek Diagne'nin Trabzonspor ile anlaştığı iddia edildi. Bu sezon ligde 20 gol atan yıldız oyuncunun adı Başakşehir ile de anılıyordu.


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