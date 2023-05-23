Diagne'nin Trabzonspor'a attığı goldeki sevinci tartışma yarattı! Transfer mi oluyor?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 35’inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü sahasında 4-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Karadeniz temsilcisi ligdeki puanını 51’e yükseltirken, Fatih Karagümrük 44 puanda kaldı.

DIAGNE'NİN GOLÜ OLAY OLDU

Diagne, dakikalar 14'ü gösterdiğinde skoru 1-1'e getirdi. 31 yaşındaki Senegalli oyuncu, attığı golün ardından sevinmeyerek kafalarda soru işareti bıraktı.

3 MAÇ SONRA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

3 maç sonra Fatih Karagümrük ile sözleşmesi bitecek Diagne'nin Trabzonspor ile anlaştığı iddia edildi. Bu sezon ligde 20 gol atan yıldız oyuncunun adı Başakşehir ile de anılıyordu.



