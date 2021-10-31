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Diagne'ye mesaj yağmuru: Bize gel

31.10.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

West Bromwich taraftarı, yeni yaşını kutlayan Mbaye Diagne'yi yorum yağmuruna tuttu. Taraftarlar golcü yıldızın takıma yeniden transfer olması isteklerini sosyal medyadan dile getirdi.

Diagne'ye mesaj yağmuru: Bize gel
Mbaye Diagne

Mbaye Diagne

SEN Senegal
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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West Bromwich taraftarı, Galatasaray 'ın Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne'nin, ocak ayında kiralanmasını, sezon sonunda ise satın alınmasını istedi. Diagne'nin satın alma opsiyonu elinde olmasına karşın West Bromwich, geçen sezon Championship'e düşmesi nedeniyle bu hakkını kullanmamıştı.

İŞTE WEST BROMWICH TARAFTARLARININ DIAGNE MESAJLARINDAN BAZILARI:

Onu getirin beyler! Diagne uygun bir hedef adamla gerekeni yapar.

Eğer takımda kalabilseydi gerçek dışı işler olurdu. Coşardık. * Ne canavar! İleride onun gibi birine ihtiyacımız var.

Yeniden kazandırılsın takıma... Yeniden Premier League'de taşıyacaktır bizi...

Bu adamı seviyorum, tüm zamanların favorilerimden biri, uzun süredir burada olmamasına rağmen efsane bir isim, eve dönsün!

(Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Mbaye Diagne
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