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Dick Advocaat: Oğuzhan sinir bozucu bir oyuncu

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 31.01.2020 18:08 | Son Güncelleme

Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, Oğuzhan Özyakup'un transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Dick Advocaat: Oğuzhan sinir bozucu bir oyuncu

Ülkemizde Fenerbahçe'nin başında da görev yapan Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş'tan kiraladıkları Oğuzhan Özyakup ile ilgili konuştu.

Oğuzhan'ı Türkiye'de de bildiğini kaydeden deneyimli hoca, "Fenerbahçe'de çalışırken, Oğuzhan Özyakup karşı takımda oynadı, sinir bozucu bir oyuncu. Feyenoord'da da bunu yapmasını istedim. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak istiyor, normalde böyle bir oyuncuyu Feyenoord'da göremeyiz" ifadelerini kullandı.

Advocaat ayrıca, FC Emmen ile oynayacakları maçta sakatlığı nedeniyle Orkun Kökçü'nn oynamasının zor olduğunu ve Oğuzhan'ın 11'de maça başlayacağını belirtti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sen neymişsin beeeee ☺️
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