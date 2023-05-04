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Dicle Çocuk Şenliği’nin 2’ncisi düzenlendi

04.05.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dicle Üniversitesine bağlı Çocuk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen Dicle Bilim Şenliğinin ikincisi düzenlendi.

Dicle Çocuk Şenliği’nin 2’ncisi düzenlendi

Üniversitenin Spor Adasında gerçekleştirilen ve 29 atölyenin yer aldığı Bilim Şenliğinde öğrenciler kurulan stantları tek tek dolaşarak, farklı projeleri ve icatları görmenin heyecanını yaşadı. Çocukların yaşına, gelişimine ve ilgi alanlarına uygun fen, drama, teknoloji, görsel sanatlar, matematik, biyoloji, müzik, robotik kodlama, zeka oyunları, akıl yürütme, resim-iş ve astronomi alanlarında stantlar yer aldı.
Düzenlenen şenliğe, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, kurum amirleri, Çocuk Üniversitesi Müdürü Doç. Dr. Pelin Karatay Göğül, öğretim elemanları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Proje Sorumlusu ve Çocuk Üniversitesinden Öğretim Görevlisi Mehtap Efe’nin şenlik hakkındaki çalışmaları ve bilgilendirmelerinden sonra söz alan Rektör Karakoç, “Dicle Çocuk Üniversitesi Bilim Şenliği bugün kapılarını açtı. Yüzlerce öğrencinin gelmesini hedeflediğimiz bir proje. İçeriğinde çeşitli gösteri deneyleri, teknoloji atölyeleri, zeka oyunları ve sanat etkinlikleri gibi birçok etkinlik yer almakta. Her yaş grubuna uygun etkinlikler var, Gayet renkli eğlenceli bir ortam. Kurumların kurduğu stantlarda farklı etkinlikler gerçekleştiriliyor” dedi.
Açılışı gerçekleştirilen bilim şenliğinde, çocukların erken yaşta bilimle tanışabilmesi ve gelişimlerinin desteklenmesi için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Gelen yüzlerce öğrenciyi misafir eden bilim şenliğinin 3 gün boyunca süreceği belirtildi.

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