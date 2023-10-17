Dicle ilçesinde ’Tarih yazan çocuklar’ etkinliği düzenlendi

Proje çerçevesinde Diyarbakır’ın Dicle ilçesi Fatih İlkokulunda etkinlik düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan etkinliğe Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sabır, Fatih İlkokulu Müdürü Ahmet Gül, Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Fen Lisesi Müdürü Salim Adıgüzel, projenin Türkiye Koordinatörü Ahmet Ali Orta Deveci, projenin Diyarbakır Koordinatörü Süleyman Açıkgöz, çok sayıda okul müdürü, öğretmen, öğrenci ve veli katıldı.

Diyarbakırlı çocukların sanal ve sahte kahramanlar yerine tarihe mal olmuş değerli şahsiyetleri tanımaları ve milli bilinç kazanmaları amacıyla gerçekleştirilen projede kitaplardan etkinliklere, mektuplardan tiyatro gösterimlerine kadar birçok çalışma yer aldı.

Dicle İlçesi Fatih İlkokulunda gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar okudukları kahramanların karakterlerine bürünüp canlandırmalar yaparak hem öğrendiklerini sergiledi hem de eğlenceli vakit geçirdi. Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül ve Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sabır, etkinliklerde birçok öğrenciye çeşitli ödüller verdi.

