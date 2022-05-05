Dicle Nehri'nde mahsur kalan eşek kurtarıldı

Batman'da Dicle Nehri'nde suların yükselmesi üzerine mahsur kalan eşek kurtarıldı.

Merkeze bağlı Oymataş köyü mevkisinde çoban Mahmut Dursun'un Dicle Nehri kıyısına su içmesi için bıraktığı eşeği, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bulunduğu bölgede mahsur kaldı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler eşeği bulunduğu yerden kurtardı.

Çoban Dursun, ekiplere teşekkür etti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz