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Dicle Üniversitesi Hastanesi ‘HES’ kodu uygulamasına geçti

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 04.12.2020 17:36 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen ek genelgeyle başlatılan uygulama kapsamında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, çalışanlar ve vatandaşlar HES kodu sorgulanarak alınmaya başlandı.Dicle Üniversitesi Hastanesi, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında, girişte çalışanlar ve vatandaşlar için HES kodu zorunluluğu getirdi.

Dicle Üniversitesi Hastanesi ‘HES’ kodu uygulamasına geçti

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen ek genelgeyle başlatılan uygulama kapsamında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, çalışanlar ve vatandaşlar HES kodu sorgulanarak alınmaya başlandı.
Dicle Üniversitesi Hastanesi, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında, girişte çalışanlar ve vatandaşlar için HES kodu zorunluluğu getirdi. İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen ek genelgeyle başlatılan uygulama kapsamında Dicle Üniversitesi Hastanesine, çalışanlar ve vatandaşlar HES kodu sorgulanarak alınıyor. HES kodu uygulamasının yanı sıra girişlerde ateş ölçümü ve maske kontrolü yapıldığı bildirildi.

Dicle Üniversitesi Hastanesi ‘HES’ kodu uygulamasına geçti

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