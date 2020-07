Dicle’de prefabrik konut üretimi

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde bir araya gelen 3 kardeş, kentte prefabrik konut yaparak çevre köy ve ilçelere satıyor.

Prefabrik konut üreten iş yerlerinin Antalya’da olduğunu ve 2 yıl önce bir şubesini de Dicle’de açtıklarını belirten Zükif Akdeniz, 2000 yılından itibaren Antalya merkezde devam eden prefabrik konut inşaatlarının 2018’den itibaren Dicle’de de devam ettiğini kaydetti. Akdeniz, "İlçesinde açtığımız şubemizde de devam ediyor. Müstakil ev, çatı, ahır, prefabrik evlerin komple tadilat işlerini de yapıyoruz. Her bütçeye uygun prefabrik evlerimiz mevcuttur. 2 yıldır Dicle ilçesinde 3 kardeş olarak üretimini gerçekleştirdiğimiz prefabrik evin yapımı yaklaşık olarak 20-25 gün sürüyor. Şu anda yapım aşamasında olan 7 tane prefabrik konutumuz var. Talep olması halinde, prefabrik yas evlerini de yapabiliriz" dedi.

Depreme dayanıklı, çelik yapı malzemelerden prefabrik konut ürettiklerini belirten Zülkif Akdeniz, "Yaptığımız prefabrik evlerin dış duvar kalınlığı 16 santimetre, iç duvar kalınlığı 10 santimetredir. Konutun içinde kapı, pencere, fayans, elektrik, su, parke, mutfak dolabı gibi yer alan her şey metrekare fiyatımızın içinde mevcuttur. Ana iskeletimiz çelikten oluşmaktadır. Piyasa koşullarına göre sağlam ve modern bir şekilde yapılıyor. Metrekare fiyatımız bin liradan başlayıp, her bütçeye uygundur. Metrekare ve proje, istekler doğrultusunda düzenlenebilir. Ürettiğimiz prefabrik konutlar yaz, kış şartlarına uygundur. Dicle’ye bağlı Bahroboğaz’da devam eden 4 konut, Kocaalan’da biten prefabrik inşaatımız var. Hem evimizin bahçesindeki atölyemizde, hem de sahada çalışıyoruz" diye konuştu.