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Dicle’de sosyal mesafeli cuma namazı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 19.06.2020 17:12 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında camide sosyal mesafe kuralına uyularak cuma namazı kılındı.Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sağlığı için bir süredir belirlenen açık alanlarda eda edilen cuma namazı, Dicle’de tedbirlere uyularak Merkez Yeni Cami’de kılındı.

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında camide sosyal mesafe kuralına uyularak cuma namazı kılındı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sağlığı için bir süredir belirlenen açık alanlarda eda edilen cuma namazı, Dicle’de tedbirlere uyularak Merkez Yeni Cami’de kılındı. Namaz kılmaya gelen vatandaşlara girişte ellerine tedbir amaçlı dezenfektan sıkılırken, maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıtıldı. Vatandaşlar ateşleri ölçülerek alana alınırken cemaat sosyal mesafe kuralına uyarak cuma namazını eda etti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Dicle İlçe Müftüsü Mehmet Sani Akın, "Uzun bir aradan sonra bizleri tekrar camide cuma namazında buluşturan Allah’a sonsuz hamd-u senalar olsun. Mihrabımızı, minberimizi, kürsümüzü özlemişiz. Yüce Allah bizleri bir daha camilerimizden, cami cemaatimizden ayırmasın. Camilerdeki birlikteliğimizi beraberliğimizi hayatımıza yansıtmayı nasip eylesin. Cuma namazı için uygun görülen açık alanlara ve Merkez Yeni Cami’ye gelen cemaatimiz abdestlerini evlerinde, iş yerlerinde alarak, kendisine ait seccadesini alıp maskelerini takarak camiye ve açık alanlara geldiler. Uyarıları dikkate alıp kurallara riayet eden halkımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi.
Cemaat, kılınan namazın ardından kontrollü bir şekilde camiden ayrıldı.

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Diyarbakır Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
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Sabah
04:50
Öğle
12:26
İkindi
16:19
Akşam
19:51
Yatsı
21:32

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