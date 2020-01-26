YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Dicle’de trafik kazası: 1’i ağır 4 yaralı

Dicle’de trafik kazası: 1’i ağır 4 yaralı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 26.01.2020 22:52 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Dicle Hükümet Konağı civarındaki polis kontrol noktası yakınında meydana geldi.

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Dicle Hükümet Konağı civarındaki polis kontrol noktası yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. yönetimindeki 47 DL 660 plakalı araç ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 02 HZ 847 plakalı araç çarpıştı. Kaza sonucu 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Dicle ve Diyarbakır’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Bakanlar Soylu ve Koca, depremden etkilenen Gezin köyünde incelemelerde bulunduBakanlar Soylu ve Koca, depremden etkilenen Gezin köyünde incelemelerde bulundu
Bağlar Belediyesi’nden deprem seferberliğiBağlar Belediyesi’nden deprem seferberliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Yardım paketinin içine notla harçlığını bıraktı

Yardım paketinin içine notla harçlığını bıraktı

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

BTSO Başkanı Ateş Cumhurbaşkanlığı’nda toplantıya katıldı

BTSO Başkanı Ateş Cumhurbaşkanlığı’nda toplantıya katıldı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 27 Ocak Pazartesi

İmsak
05:57
Sabah
07:21
Öğle
12:37
İkindi
15:19
Akşam
17:42
Yatsı
19:01

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.