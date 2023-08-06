Didem Soydan "Aşık olduğum kişi evli" demişti! Akla Can Bonomo gelince açıklama gecikmedi

Melis İşiten'in Youtube kanalına konuk olan ünlü manken Didem Soydan açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü. Eski aşkından bahseden Didem Soydan, şaşırtan sözlere imza attı.

Soydan "Çocuk istemişti, ben istememiştim o nedenle ayrıldık. Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var" diye bahseden ünlü mankenin açıklamalarının ardından o kişinin kim olduğu merak edildi.

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan paylaşımla ilgili Soydan'ın bahsettiği kişiye dair birçok iddia ortaya atıldı. O iddialardan biri de o kişinin Can Bonomo olduğu yönündeydi.

Didem Soydan Can Bonomo'nun adı gündeme gelince hemen bir takipçisine yanıt verdi.

Ünlü manken "Tüm sektör ve yakın çevrem bu bahsettiğim hâlâ aşığım dediğim kişinin kim olduğunu biliyor, bahsettiğim kişinin 4 sene Amerika'da yaşadığını da biliyor o sebeple gelip burada atıp tutma" dedi.



