Didem Soydan'dan şoke eden aşk açıklaması! Gözler o isme çevrildi! "Aşık olduğum kişi evli"

Didem Soydan, Melis İşiten'in Youtube kanalına konuk olarak samimi ve bir o kadar da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hala birine aşık olduğunu ve bu kişinin evli olduğunu söyleyen Soydan'ın açıklamaları üzerine gözler eski sevgilisine çevrildi.

Ünlü manken Didem Soydan, yaşadığı aşklarla da magazin basınında uzun süreler gündem olmuştu.

Soydan son olarak Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in Youtube kanalına konuk oldu.

İşiten'in sorularına samimi yanıtlar veren Soydan'ın eski aşkı ile ilgili söyledikleri herkesi şoke etti.

Eski aşkından "Çocuk istemişti, ben istememiştim o nedenle ayrıldık. Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var" diye bahseden ünlü mankenin açıklamalarının ardından gözler Can Bonomo'ya çevrildi.

Öykü Karayel ile evli olan Can Bonomo'nun Roman adında bir oğlu bulunuyor.

"AŞIK OLDUM KİŞİ HALA AYNI"

Didem Soydan ve Can Bonomo uzun bir süre dolu dizgin aşk yaşamışlardı.

Açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Didem Soydan, konuşmasına 'Aşık olduğum kişi hala aynı' diyerek tüm ilişkilerini o isimle kıyasladığını söyledi.

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan paylaşımla ilgili Soydan'ın bahsettiği kişinin Can Bonomo olduğu söyleniyor.





