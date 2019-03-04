Didem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit yorumu

Manken Didem Soydan, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in bebekleri adına açılan sahte hesapları ve onları takip edenlere tepki gösterdi.

Soydan yaptığı paylaşımda "Vay arkadaş! Mana bulacağım ama evlat sahibi olmadık, risk alamıyorum ama bu düpedüz ruh hastalığı. Anne-baba hesap açabilir. Ona kimse karışamaz.

Kendi çocuklarının hesaplarını açmaları gayet normal. Benim bahsettiklerim diğerleri..." ifadelerini kullandı.

2017 yılında Burak Özçivit ile görkemli bir düğünle dünya evine giren oyuncu Fahriye Evcen, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Burak Özçivit ile 7.5 aylık hamile olan eşi Fahriye Evcen bebeklerinin adını ise “Karan” koymaya karar verdi.

