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  4. Didem Soydan ifşa etti! 'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum'

Didem Soydan ifşa etti! 'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum'

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 12:03 | Son Güncelleme

Model Didem Soydan kendisine sosyal medyadan gelen çirkin yorumları ve tacizleri sık sık ifşa ediyor. Soydan son olarak 'seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisini ifşa etti.

Didem Soydan ifşa etti! 'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum'

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur pozlar ve açıklamalarla her fırsatta adından söz ettiren ünlü model Didem Soydan kendisine gelen bir mesaja verdiği yanıtla olay oldu.

Ünlü model Didem Soydan, sosyal medya hesabından kendisine taciz mesajı atanları affetmiyor. Soydan’a son olarak bir takipçisi “Merhaba, nasılsın? Antalya’ya geliyor musun? Canım, hastayım sana. Seninle sex yapmadan ölmek istemiyorum” yazdı.

Soydan, bu mesajı hikaye bölümünde ifşa etti ve söz konusu kişiye “Kötü bir haberim var, benimle seks yapmadan öleceksin” yazdı.

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PENİS YORUMU OLAY OLMUŞTU!

Zaman zaman takipçilerinden gelen uygunsuz mesajları işa eden Didem Soydan, bir takipçisine gönderdiği "Büyük penis fetişiniz mi var?" mesajını Instagram hesabının hikaye kısmında yayınlayarak "Ben anlamadım küçüğünün fetişi mi varmış. Yani kim küçüğünü sever ki neyse her seçime saygı falan" demişti.


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