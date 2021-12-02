Didem Soydan’ın bikinili pozları dikkat çekti

Ünlü oyuncu Burak Deniz ile iki senelik ilişkisinin sona ermesi ardından sosyal medyada olay yaratan paylaşımlar yapan Didem Soydan, bunlara bir yenisini daha ekledi. Güzel manken herkesin beğenisini topladı.

Sık sık sosyal medyadan fotoğraf paylaşan Didem Soydan, aralık ayında Miami'de güneşin keyfini çıkardı. 37 yaşındaki ünlü model, bikinili pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı. Özel hayatı ve sosyal medyadan paylaştığı pozlarla sık sık gündeme gelen Didem Soydan, yakın arkadaşı Umut Eker ile birlikte gittiği Miami'de tatiline devam ediyor.

AYRILIK NEDENİ FOTOĞRAFLAR MI?

Didem Soydan, geçtiğimiz aylarda sevgili Burak Deniz ile ilişkisini sonlandırmıştı. Çiftin ayrılık sebebinin ise ünlü modelin Instagram hesabından paylaştığı cesur fotoğraflar olduğu iddia edilmişti.



