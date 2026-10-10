Taşacak Bu Deniz 34. bölüm fragmanı izle! 'Zirvenin sahibi geri geldi'

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Taşacak Bu Deniz 32. bölümle sezona başladı. Oldukça iddialı bir giriş yapan fenomen dizi yeni sezona başlar başlamaz reytinglerde zirveye yerleşti.

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünün ardından yayınlanan 34. bölüm fragmanı seyircisinden tam not aldı.

**TAŞACAK BU DENİZ 34. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

"Annem ne kadar güzel değil mi?" 🌸 Uğruna dağları delecek kadar. Taşacak Bu Deniz 34. bölüm 1. fragmanı yayında. Taşacak Bu Deniz yeni bölümüyle cuma 20.00'de TRT 1 ekranlarında. https://t.co/ctkBIUNYJF — Taşacak Bu Deniz (@tasacakbudeniz) October 9, 2026

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm fragmanına sosyal medyada; 'Bomba bir fragman olmuş', 'Efsane geri döndü', 'Heyecanlı bölümler bizi bekliyor' gibi yorumlar yapıldı.

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ZİRVEYİ KAPTIRMIYOR

"Taşacak Bu Deniz", dün akşam (9 Ekim 2026 Cuma) yayınlanan 33. bölümüyle üç reyting kategorisinde de birinci sırada yer alarak günü zirvede tamamladı.