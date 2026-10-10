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Okan Bayülgen’in kızı İstanbul’a uluslararası sanat ödülü! 'Hem güzel, hem başarılı'

Okan Bayülgen ile Şirin Ediger’in 17 yaşındaki kızları İstanbul Bayülgen, 2026 International Student Artist Awards kapsamında Özel Takdir Ödülü'ne layık görüldü. Okan Bayülgen’in kızı İstanbul kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Okan Bayülgen’in kızı İstanbul’a uluslararası sanat ödülü! 'Hem güzel, hem başarılı'
Öznur Yaslı İkier

Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen'in kızı İstanbul sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin gözlerden uzak büyüttüğü kızı 2026 International Student Artist Awards kapsamında Özel Takdir Ödülü'ne layık görüldü.

İstanbul Bayülgen’in sanat alanındaki başarısı, öğrencisi olduğu Iris Portfolio Studio’nun hazırladığı tebrik görseliyle duyuruldu. İstanbul’un portresinin kullanıldığı görselde kara kalem çalışması da yer aldı.

Okan Bayülgen’in kızı İstanbul’a uluslararası sanat ödülü! Hem güzel, hem başarılı 1

İLK KEZ DÜZENLENDİ
International Student Artist Awards bu yıl ilk kez düzenlendi. Dünyanın farklı ülkelerinden 6–12. sınıf öğrencilerinin katıldığı organizasyonun açıklamasına göre yarışmaya 70’i aşkın ülkeden başvuru yapıldı.

Okan Bayülgen’in kızı İstanbul’a uluslararası sanat ödülü! Hem güzel, hem başarılı 2

Geleneksel resim ve çizim çalışmalarına odaklanan yarışmada eserler; teknik beceri, yaratıcılık ve özgünlük ölçütleriyle değerlendirildi.

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Okan Bayülgen
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