Okan Bayülgen’in kızı İstanbul’a uluslararası sanat ödülü! 'Hem güzel, hem başarılı'

Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen'in kızı İstanbul sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin gözlerden uzak büyüttüğü kızı 2026 International Student Artist Awards kapsamında Özel Takdir Ödülü'ne layık görüldü.

İstanbul Bayülgen’in sanat alanındaki başarısı, öğrencisi olduğu Iris Portfolio Studio’nun hazırladığı tebrik görseliyle duyuruldu. İstanbul’un portresinin kullanıldığı görselde kara kalem çalışması da yer aldı.

İLK KEZ DÜZENLENDİ

International Student Artist Awards bu yıl ilk kez düzenlendi. Dünyanın farklı ülkelerinden 6–12. sınıf öğrencilerinin katıldığı organizasyonun açıklamasına göre yarışmaya 70’i aşkın ülkeden başvuru yapıldı.

Geleneksel resim ve çizim çalışmalarına odaklanan yarışmada eserler; teknik beceri, yaratıcılık ve özgünlük ölçütleriyle değerlendirildi.