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Didem Soydan’ın mayolu seksi pozuna büyük tepki! “Dört gözle seni bekliyoduk”

11.03.2023 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didem Soydan seksi paylaşımlarına devam ediyor. Verdiği pozlarla adından çokça söz ettiren ünlü manken, Instagram hesabını da oldukça aktif kullanıyor. Didem Soydan, son paylaşımına yorum yapan bir takipçisine verdiği cevapla gündem oldu.

Didem Soydan’ın mayolu seksi pozuna büyük tepki! “Dört gözle seni bekliyoduk”

Didem Soydan, seksi pozlar dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri. Vücudunun büyük bir kısmını açıkta bırakan kıyafetleriyle oldukça fazla konuşuluyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Soydan da bir süre paylaşımlarına ara vermiş, hesabını yalnızca yardım çağrıları için kullanmıştı. Bugün mayoyla verdiği pozları paylaşan Soydan'a bir takipçisi sert çıktı.

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Sapanca'ya tatile giden Soydan, o anları paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan fotoğrafları kimi kesim beğenirken kimi kesim de tepki gösterdi.

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"DÖRT ÖZLE SENİ BEKLİYORDUK"

Daha depremde yıkılan binaların enkazı kaldırılmamışken, Soydan'ın bu paylaşımına takipçileri tepki gösterdi. Bir kullanıcının,
"Tam zamanı hepimiz bu kadar felaketin içinde 4 gözle seni bekliyorduk" yazması üzerine Soydan cevap olarak;

"en napiyorsun tam zamaniyken elde telefon Instagram'da Didem Soydan a yorum yaparak mi önlüyorsun felaketleri :) güzel iş yersen tabii::)" yazdı.

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Ünlü mankenin takipçisine verdiği yanıt kısa sürede binlerce beğeni aldı. Kullanıcıların yaptığı yorumlardan bazıları ise şöyle;

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Didem Soydan Instagram

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