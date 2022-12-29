Didem soydan'ın transparan pozuna yorum yağdı! Gonca Vuslateri dayanamadı

Oyuncu ve manken Didem Soydan cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor. Didem Soydan bu defa stüdyo çekiminden iddialı karesini Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.

İç çamaşırı giymeyen Didem Soydan'ın paylaşımına, oyuncu Gonca Vuslateri ''İşte Sekülerizm budur'' yorumunu yaptı.

Didem Soydan'ın cüretkar pozunu beğenenler kadar eleştirenler de oldu.

"KÜLODUNU DA ÇIKAR" YORUMUNA TEPKİ VERMİŞTİ

Didem Soydan daha önce bir takipçisinin "Bence bu saatten sonra külodunu da çıkar tam olsun" yorumuna, ''Bakarız tatlım be keyif kahyası bizim. Sen takipte kal" yanıtını vermişti.



