Didem Soydan: O defteri tamamen kapattım

Kısa bir süre önce Lider Şahin’le aşk yaşamaya başlayan Didem Soydan önceki akşam Cem Adrian konserinde objektiflere yansıdı.

Adrian’ı çok sevdiğini söyleyen Soydan, sevgilisine de övgüler yağdırdı. İlişkisi hakkında konuşmayı tercih etmeyen ve kaçamak yanıtlar veren Soydan, Lider Şahin’in son şarkısı hakkında “çok güzel, çok beğendim” dedi.

Modelliğin yanı sıra dizilerde de rol alan Didem Soydan, hayranlarını üzen bir haber verdi. Soydan, artık dizilerde yer almayacağını, 'O defteri tamamen kapattım' dedi.



