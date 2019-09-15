MAGAZİN

Didem Soydan: O defteri tamamen kapattım

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 14:42 | Son Güncelleme

Sosyal medyada cesur pozlarıyla adından söz ettiren Didem Soydan oyunculukla ilgili kararını verdi. Güzel model Didem Soydan küçük rollerle yer aldığı dizilere bir daha dönmeyeceğini açıkladı.

Didem Soydan: O defteri tamamen kapattım

Kısa bir süre önce Lider Şahin’le aşk yaşamaya başlayan Didem Soydan önceki akşam Cem Adrian konserinde objektiflere yansıdı.

Adrian’ı çok sevdiğini söyleyen Soydan, sevgilisine de övgüler yağdırdı. İlişkisi hakkında konuşmayı tercih etmeyen ve kaçamak yanıtlar veren Soydan, Lider Şahin’in son şarkısı hakkında “çok güzel, çok beğendim” dedi.

Modelliğin yanı sıra dizilerde de rol alan Didem Soydan, hayranlarını üzen bir haber verdi. Soydan, artık dizilerde yer almayacağını, 'O defteri tamamen kapattım' dedi.


PARTNERİngiliz Kraliyet Ailesi'nin altın klozeti çalındı! Değeri dudak uçuklatıyorİngiliz Kraliyet Ailesi'nin altın klozeti çalındı! Değeri dudak uçuklatıyor
Ünlü oyuncu evde tereyağı yaptıÜnlü oyuncu evde tereyağı yaptı
O geceden görüntüleri paylaştı! Flaş kararO geceden görüntüleri paylaştı! Flaş karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Didem Soydan ve Lider Şahin Didem Soydan

En Çok Okunan Haberler

Iğdır'dan kahreden şehit haberi

Iğdır'dan kahreden şehit haberi

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Oturduğu yerden dans etti, olay oldu!

Oturduğu yerden dans etti, olay oldu!

Gerilimi tırmandıracak 'savaş' mesajı

Gerilimi tırmandıracak 'savaş' mesajı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Bu vahşetin cezası belli oldu

Bu vahşetin cezası belli oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sperm bağışı yapsın

Sperm bağışı yapsın

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İpek Tanrıyar tereyağı yaptı!

Ünlü oyuncu evde tereyağı yaptı

Şevket Çoruh saldırıya uğradığı geceden görüntüler paylaştı

O geceden görüntüleri paylaştı! Flaş karar

Bengü'nün kızı Zeynep'le yaptığı paylaşıma beğeni yağdı

40'ı çıktı! Fotoğrafa beğeni yağdı

Hadise'den olay paylaşım! 'Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun?'

'Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun?'

Chloe Loughnan Serdar Ortaç'ı unuttu! Bikinili poz

Serdar'ı unuttu! Bikinili pozuyla birinci oldu

Özcan Deniz oğlu Kuzey ile fotoğrafını paylaştı

Duygusal yorum! 'En sevdiğim şey...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.