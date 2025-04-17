17 Nisan 2025 Perşembe bu akşam hangi diziler var? ATV, Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, NOW TV güncel TV rehberi...

17 Nisan 2025 Perşembe akşamı, televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların olduğu merak ediliyor. Bu akşam evinde ailesiyle birlikte Tv keyfi yapmak isteyenler kanalların yayın akışı bilgilerini merak ediyorlar. İşte kanalların güncel Tv yayın akışı bilgisi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'da İnci Taneleri dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

Now Tv'de ise saat 20:00'da Hudutsuz Sevda dizisi izleyicisinin karşısına çıkacak.

Atv ekranlarında saat 20:00'da Başka Bir Gün dizisi final bölümüyle ekrana gelecek.

Show Tv ekranlarında saat 20:00'da Siyah Kalp dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Başka Bir Gün - Final

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 Sustalı Ceylan

04:00 Hercai

KANAL D Yayın Akışı

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Eşref Rüya

02:45 Yargı

04:45 Poyraz Karayel

STAR TV Yayın Akışı

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Tatlı Dillim

SHOW TV Yayın Akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:30 Bahar

04:45 Deha

TV8 Yayın Akışı

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım / Canlı

10:55 Survivor Panorama / Canlı

12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

NOW TV Yayın Akışı

07.30 İLK BAKIŞ

08.00 İLKER KARAGÖZ ILE ÇALAR SAAT

10.45 ÇAĞLA ILE YENI BIR GÜN

12.30 ŞAKIR PAŞA AILESI: MUCIZELER VE SKANDALLAR

13.30 EN HAMARAT BENIM

16.30 HUDUTSUZ SEVDA

19.00 SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER

20.00 HUDUTSUZ SEVDA

22.45 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...

01.45 ŞAHANE HAYATIM

03.30 SON YAZ

06.00 KEFARET

TRT 1 Yayın Akışı

05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.55 Hayallerinin Peşinde

06.45 Vuslat

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.40 Teşkilat

17.40 Lingo Türkiye

18.55 İddiaların Aksine

19.00 Ana Haber

19.45 Fiorentina-NK Celje | UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Futbol Karşılaşması

22.00 Eintracht Frankfurt - Tottenham | UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Futbol Karşılaşması

00.15 Bir Zamanlar İstanbul

02.30 Lingo Türkiye

03.35 Teşkilat