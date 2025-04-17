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17 Nisan 2025 Perşembe bu akşam hangi diziler var? ATV, Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, NOW TV güncel TV rehberi...

17 Nisan 2025 Perşembe günü, televizyon izleyicileri için birbirinden farklı dizi ve programlarla dolu bir akış sunuluyor. Her gün değişen yayın akışları, kanal bazında belirlenen saatlerde düzenli olarak izleyicilere duyuruluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte güncel Tv rehberi...

17 Nisan 2025 Perşembe bu akşam hangi diziler var? ATV, Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, NOW TV güncel TV rehberi...
Öznur Yaslı İkier

17 Nisan 2025 Perşembe akşamı, televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların olduğu merak ediliyor. Bu akşam evinde ailesiyle birlikte Tv keyfi yapmak isteyenler kanalların yayın akışı bilgilerini merak ediyorlar. İşte kanalların güncel Tv yayın akışı bilgisi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'da İnci Taneleri dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

Now Tv'de ise saat 20:00'da Hudutsuz Sevda dizisi izleyicisinin karşısına çıkacak.

Atv ekranlarında saat 20:00'da Başka Bir Gün dizisi final bölümüyle ekrana gelecek.

Show Tv ekranlarında saat 20:00'da Siyah Kalp dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

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ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Başka Bir Gün - Final
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Sustalı Ceylan
04:00 Hercai

KANAL D Yayın Akışı
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Eşref Rüya
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel

STAR TV Yayın Akışı
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Tatlı Dillim

SHOW TV Yayın Akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:30 Bahar
04:45 Deha

TV8 Yayın Akışı
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
10:55 Survivor Panorama / Canlı
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

NOW TV Yayın Akışı
07.30 İLK BAKIŞ
08.00 İLKER KARAGÖZ ILE ÇALAR SAAT
10.45 ÇAĞLA ILE YENI BIR GÜN
12.30 ŞAKIR PAŞA AILESI: MUCIZELER VE SKANDALLAR
13.30 EN HAMARAT BENIM
16.30 HUDUTSUZ SEVDA
19.00 SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER
20.00 HUDUTSUZ SEVDA
22.45 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...
01.45 ŞAHANE HAYATIM
03.30 SON YAZ
06.00 KEFARET

TRT 1 Yayın Akışı
05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.55 Hayallerinin Peşinde
06.45 Vuslat
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.40 Teşkilat
17.40 Lingo Türkiye
18.55 İddiaların Aksine
19.00 Ana Haber
19.45 Fiorentina-NK Celje | UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Futbol Karşılaşması
22.00 Eintracht Frankfurt - Tottenham | UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Futbol Karşılaşması
00.15 Bir Zamanlar İstanbul
02.30 Lingo Türkiye
03.35 Teşkilat

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