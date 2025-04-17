MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Daha yeni başlamıştı! Reyting savaşına yenildi! Başka Bir Gün final yapıyor

Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi birbirinden ünlü isimleri buluşturan Atv'nin büyük umutlarla yayın hayatına başlattığı yeni dizisi 'Başka Bir Gün' bu akşam final bölümüyle ekrana gelecek. Daha yeni başlayan dizi 10. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

Daha yeni başlamıştı! Reyting savaşına yenildi! Başka Bir Gün final yapıyor
Öznur Yaslı İkier

Ekranlarda yaprak dökümü devam ediyor. Dizilerin final haberleri peş peşe geliyor. Yeni başlamasına rağmen reyting savaşına yenik düşen 'Başka Bir Gün' dizisi de final yapan projeler kervanına katıldı.

EKRAN MACERASI BİTİYOR

Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi birbirinden ünlü ismin kadrosunda yer aldığı dizi 10. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

DİZİ 1

Ay Yapım imzalı dizi bu akşam final bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin kadrosuna son olarak Osman Sonant, Nilgün Türksever ve Utku Coşkun katılmıştı.

DİZİ 3

BAŞKA BİR GÜN KONUSU NEYDİ?

Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın birlikte kaleme aldığı Başka Bir Gün dizisi, çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor.

dizi 2

BAŞKA BİR GÜN OYUNCU KADROSU:

Ezgi Mola (Nehir Alsoy), Salih Bademci (Serdar Alsoy), Berkay Ateş (Tuna Korucu), Şükrü Ovalı (Özlem Tancı), Nur Sürer (Güngör Alsoy), Avni Yalçın (Haluk Alsoy), Özlem Öçalmaz (Oya Alsoy Kayaca), Onur Bilge (Aytunç Kayaca), Elçin Afacan (Melike Seyhanlı), Merve Ateş (Deniz Alsoy), Ezgi Çelik (Hale Arslanoğlu), Ayşe Miray Gümüş (Mercan Alsoy)

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu akşam hangi diziler var? Güncel Tv rehberi...Bu akşam hangi diziler var? Güncel Tv rehberi...
Makyajsız paylaştı! Herkes aynı yorumu yaptıMakyajsız paylaştı! Herkes aynı yorumu yaptı

Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola Salih Bademci Başka Bir Gün dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ev, araç... Kredi çekecekler merak ediyordu! Uzman isim açıkladı

Ev, araç... Kredi çekecekler merak ediyordu! Uzman isim açıkladı

Cem Küçük'ün '1 milyon lira aldı' iddiasına o isimden çarpıcı hamle! "Kendisi babam yaşında..."

Cem Küçük'ün '1 milyon lira aldı' iddiasına o isimden çarpıcı hamle! "Kendisi babam yaşında..."

Paylaşımıyla tepki çeken Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Paylaşımıyla tepki çeken Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Ülkede olağanüstü hal ilan edildi! 14 gün içinde öldürüyor...

Ülkede olağanüstü hal ilan edildi! 14 gün içinde öldürüyor...

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.