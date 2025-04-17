Daha yeni başlamıştı! Reyting savaşına yenildi! Başka Bir Gün final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü devam ediyor. Dizilerin final haberleri peş peşe geliyor. Yeni başlamasına rağmen reyting savaşına yenik düşen 'Başka Bir Gün' dizisi de final yapan projeler kervanına katıldı.

EKRAN MACERASI BİTİYOR

Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi birbirinden ünlü ismin kadrosunda yer aldığı dizi 10. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

Ay Yapım imzalı dizi bu akşam final bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin kadrosuna son olarak Osman Sonant, Nilgün Türksever ve Utku Coşkun katılmıştı.

BAŞKA BİR GÜN KONUSU NEYDİ?

Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın birlikte kaleme aldığı Başka Bir Gün dizisi, çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor.

BAŞKA BİR GÜN OYUNCU KADROSU:

Ezgi Mola (Nehir Alsoy), Salih Bademci (Serdar Alsoy), Berkay Ateş (Tuna Korucu), Şükrü Ovalı (Özlem Tancı), Nur Sürer (Güngör Alsoy), Avni Yalçın (Haluk Alsoy), Özlem Öçalmaz (Oya Alsoy Kayaca), Onur Bilge (Aytunç Kayaca), Elçin Afacan (Melike Seyhanlı), Merve Ateş (Deniz Alsoy), Ezgi Çelik (Hale Arslanoğlu), Ayşe Miray Gümüş (Mercan Alsoy)