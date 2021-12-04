Didem Soydan tatilde kasığını paylaştı!

Ünlü oyuncu Burak Deniz ile iki senelik ilişkisinin sona ermesi ardından sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yapan Didem Soydan, bunlara bir yenisini daha ekledi.

Sosyal medyayı aktif kullanan başarılı manken, aralık ayında Miami'de güneşin keyfini çıkarmaya devam ediyor.

37 yaşındaki ünlü model, Instagram'ın hikaye kısmında sarı bikini altıyla çekilen kasık fotoğrafını paylaştı.



Özel hayatı ve sosyal medyadan paylaştığı pozlarla sık sık gündeme gelen Didem Soydan, yakın arkadaşı Umut Eker ile birlikte gittiği Miami'de tatiline devam ediyor.



