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Didem Soydan tatilde kasığını paylaştı!

04.12.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arkadaşlarıyla Miami’ye giden Didem Soydan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Didem Soydan tatilde kasığını paylaştı!

Ünlü oyuncu Burak Deniz ile iki senelik ilişkisinin sona ermesi ardından sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yapan Didem Soydan, bunlara bir yenisini daha ekledi.

Didem Soydan minik bikinisiyle nefes kestiDidem Soydan minik bikinisiyle nefes kesti

Sosyal medyayı aktif kullanan başarılı manken, aralık ayında Miami'de güneşin keyfini çıkarmaya devam ediyor.

didem

37 yaşındaki ünlü model, Instagram'ın hikaye kısmında sarı bikini altıyla çekilen kasık fotoğrafını paylaştı.
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Özel hayatı ve sosyal medyadan paylaştığı pozlarla sık sık gündeme gelen Didem Soydan, yakın arkadaşı Umut Eker ile birlikte gittiği Miami'de tatiline devam ediyor.


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Didem Soydan
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