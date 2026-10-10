9 Ekim reyting sonuçları belli oldu! Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz... Zirvenin sahibi kim?

Televizyon ekranlarında 9 Ekim Cuma günü yaşanan reyting yarışı sonuçlandı. Birbirinden iddialı dizi ve programların izleyiciyle buluştuğu gecede, TRT 1'in sevilen yapımı Taşacak Bu Deniz zirveye yerleşmeyi başardı.
Dizi, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin üçünde de birinci sırada yer alarak rakiplerini geride bıraktı. Show TV'nin Kızılcık Şerbeti dizisi de farklı izleyici gruplarındaki performansıyla üst sıralarda yer aldı.
TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol'da – ATV
AB REYTİNG SIRALAMASI
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV
ABC REYTİNG SIRALAMASI
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber – NOW