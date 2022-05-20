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  4. Didem Soydan transparanlı deri kombiniyle ayna pozu verdi! "Gömlek düğmesini iliklemeyi unutmuşsun"

Didem Soydan transparanlı deri kombiniyle ayna pozu verdi! "Gömlek düğmesini iliklemeyi unutmuşsun"

20.05.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel manken Didem Soydan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Her paylaşımıyla adeta takipçilerini mest eden güzel manken, son olarak transparanlı deri bir kombin yaparak ayna pozu verdi. Paylaşımıyla yürek hoplatan Didem Soydan adeta yorum yağmuruna tutuldu.

Didem Soydan transparanlı deri kombiniyle ayna pozu verdi! "Gömlek düğmesini iliklemeyi unutmuşsun"

Ünlü manken Didem Soydan, paylaşımlarıyla herkesin dikkatini çekmeye devam ediyor. Her paylaşımıyla olay yaratan güzel manken, son olarak transparanlı kombiniyle ayna pozu verdi. Bir düğmesini açık bırakan Didem Soydan'a "Gömlek düğmesini iliklemeyi unutmuşsun" gibi yorumlar yapıldı.

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PAYLAŞIMIYLA TAKİPÇİLERİNİ UYARMIŞTI

Soydan geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımıyla kadın takipçilerini uyardı. Soydan açıklamasında, "Bazı ciltler iki seansta geri dönüş alıyor. Benim cildim kuru olduğundan ve sigara içmenin verdiği etki nedeniyle üçüncü seans uygulama yaptırmak zorunda kaldım. Hanımlar; güzelliğinize önem veriyorsanız asla sigara içmeyin!" ifadelerini kullandı.

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TRANSPARAN KOMBİNİ YÜREK HOPLATTI

Son olarak Instagram hesabından yeni pozlarını paylaşan Didem Soydan adeta mest etti. Transparanlı deri kombiniyle ayna pozu veren Soydan, gömleğinin bir düğmesini açık bıraktı.

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Adeta ağızları açık bırakan bir paylaşım yapan güzel manken beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Soydan cesur paylaşımıyla herkesi büyülerken, bazı takipçileri "Gömleğinin düğmelerini iliklemeyi unutmuşsun" şeklinde yorumlarda bulundu.

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Didem Soydan
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