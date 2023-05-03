MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Didem Soydan üstsüz poz verdi! Göğüslerini elleriyle kapattı

Didem Soydan üstsüz poz verdi! Göğüslerini elleriyle kapattı

03.05.2023 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Didem Soydan üstsüz pozlarını peş peşe paylaştı. Ünlü model Soydan dekolteli pozlarında göğüslerini sadece elleriyle kapattı. Ünlü ismin iddialı pozlarına beğeni yağdı.

Didem Soydan üstsüz poz verdi! Göğüslerini elleriyle kapattı

Ünlü model Didem Soydan yer aldığı projeler, özel hayatı ve sosyal medyadaki iddialı pozları ile sık sık gündem oluyor. Cesur pozlarını yayınlayan Didem Soydan son paylaşımında üstsüz poz verdi. Göğüslerini elleriyle kapatan ünlü isim güzelliğiyle nefes kesti.

didem-soydan

39 yaşındaki Soydan'ın pozlarına takipçileri "Türkiye'nin en güzel kadını diyebilir miyiz", "Yerli Bella", "Şahane", "Çok cesur pozlar" yorumlarında bulundu.

didem-soydan-üstsüz-poz

Didem Soydan'ın fotoğrafılarına yorum yapanlar arasında ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy da yer aldı. Aksoy, "Çok güzel be" yorumunu düştü.

didem-soydan-göğüslerini

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Faik Öztürk'le tanışmak isteyen kadının söyledikleri şoke etti! Faik Öztürk'le tanışmak isteyen kadının söyledikleri şoke etti!
Volkan Demirel'in karısından seçim paylaşımı! "Kime oy vereceğini sen bilirsin. Ben..."Volkan Demirel'in karısından seçim paylaşımı! "Kime oy vereceğini sen bilirsin. Ben..."
Yeni yaşını kutladı! Derin dekolteli elbisesi olay...Yeni yaşını kutladı! Derin dekolteli elbisesi olay...
Anahtar Kelimeler:
Didem Soydan Model ünlü oyuncu yaşında

En Çok Okunan Haberler

11 gün kala seçim anketi! Son bir ayda büyük değişim

11 gün kala seçim anketi! Son bir ayda büyük değişim

Muharrem İnce'nin oyları düştü, işler değişti!

Muharrem İnce'nin oyları düştü, işler değişti!

Toplu iş sözleşmesi için Bakan Bilgin'den açıklama

Toplu iş sözleşmesi için Bakan Bilgin'den açıklama

SON DAKİKA | Nisan ayı enflasyonu açıklandı: Memur ve emekli için 4 aylık zam oranı kesinleşti! İşte refah payı ile yeni zamlı maaş tablosu...

SON DAKİKA | Nisan ayı enflasyonu açıklandı: Memur ve emekli için 4 aylık zam oranı kesinleşti! İşte refah payı ile yeni zamlı maaş tablosu...

Asgari ücret zammı için en düşük oran netleşti!

Asgari ücret zammı için en düşük oran netleşti!

Kuyruğun sonu görünmüyor... "Televizyondan duydum geldim"

Kuyruğun sonu görünmüyor... "Televizyondan duydum geldim"

İlginizi Çekebilir

Etek altı fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı! Ortalık karıştı

Etek altı fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı! Ortalık karıştı

İtirafı tartışma yarattı! “Cinsel ilişkiye girmeden sperm kitiyle...”

İtirafı tartışma yarattı! “Cinsel ilişkiye girmeden sperm kitiyle...”

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Resmen vahşet! 8 aylık kızlarını öldürüp kıyma makinesine attılar

Resmen vahşet! 8 aylık kızlarını öldürüp kıyma makinesine attılar

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.