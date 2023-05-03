Didem Soydan üstsüz poz verdi! Göğüslerini elleriyle kapattı

Ünlü model Didem Soydan yer aldığı projeler, özel hayatı ve sosyal medyadaki iddialı pozları ile sık sık gündem oluyor. Cesur pozlarını yayınlayan Didem Soydan son paylaşımında üstsüz poz verdi. Göğüslerini elleriyle kapatan ünlü isim güzelliğiyle nefes kesti.
39 yaşındaki Soydan'ın pozlarına takipçileri "Türkiye'nin en güzel kadını diyebilir miyiz", "Yerli Bella", "Şahane", "Çok cesur pozlar" yorumlarında bulundu.
Didem Soydan'ın fotoğrafılarına yorum yapanlar arasında ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy da yer aldı. Aksoy, "Çok güzel be" yorumunu düştü.