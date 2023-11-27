Didem Soydan yine çok cesur! Baştan aşağı dantel elbisesiyle poz verdi

Mankenlik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve kendine has tarzıyla da sık sık gündeme gelen ünlü manken Didem Soydan sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Siyah tamamen dantel bir elbise giyen Didem Soydan iddialı elbisesiyle peş peşe pozlar verdi. Ünlü ismin son gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ünlü isme sosyal medyada; 'Ne güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Bu güzellik halis mi?', 'Tanrı kadını yarattı' gibi yorumlar yapıldı.

Didem Soydan, 1984 yılında İstanbul’da doğdu. Üniversite yıllarında Ümit Ünal tarafından modellik teklifi alması ile modellik kariyerine başladı.

İstanbul'da düzenlenen moda haftaları kapsamındaki Fashion Week defilelerinde tasarımcıların en çok tercih ettiği modeller arasında yer aldı.

1 Nisan 2014 tarihinde İtalya'nın Verona kentinde düzenlenen Uluslararası Calzedonia Summer Show'da Didem Soydan da podyuma çıktı.

Calzedonia Summer Show da podyuma çıkan ilk Türk manken oldu. 2012 yılında oyunculukla tanıştı.

2015 yılında "Aşk Yeniden" adlı dizide Özge Özpirinçci, başrollerini Buğra Gülsoy, Mert Öcal ve Didem Soydan ile paylaştı.







