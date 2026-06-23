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Altı Üstü İstanbul'un 2. bölüm reytingleri gündemde! Kimse beklemiyordu

Sezonun en iyi açılışını yapan Altı Üstü İstanbul'un ikinci bölümü ekrana geldi. Dizinin reytingleri ise herkesi şaşırttı.

Altı Üstü İstanbul'un 2. bölüm reytingleri gündemde! Kimse beklemiyordu

atv'nin NTC Medya imzalı yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul" dizisi yayınlandığı günden beri gündemde.

Geçen hafta sezonun en iyi açılışını yapan Altı Üstü İstanbul'un ikinci bölümü de adından söz ettirdi.

Altı Üstü İstanbul un 2. bölüm reytingleri gündemde! Kimse beklemiyordu 1

Mehmet Yiğit Alp’in yapımcılığını üstlendiği dizi 3 kategoride de izlenme oranlarını artırdı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken "Altı Üstü İstanbul" Tüm Seyirciler’de 6.49 reytingle 1., AB’de 04.07 reytingle 2. ve ABC1’de 5.98 reytingle 1. oldu.

Altı Üstü İstanbul un 2. bölüm reytingleri gündemde! Kimse beklemiyordu 2

Reyting birincisi olan dizi fenomen olma yolunda ilerlerken bu başarı sosyal medyada da konuşuldu. Kimsenin beklemediği bu yükselişe seyirciden beğeni yağdı.

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Altı Üstü İstanbul un 2. bölüm reytingleri gündemde! Kimse beklemiyordu 3

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Total seyircisini 2 reyting birden artıran dizinin kalabalık oyuncu kadrosunda Feyyaz Duman (Tarık), Nehir Erdoğan (Zehra), İlker Aksum (Bayram), Rahimcan Kapkap (Emir), Elçin Zehra İrem (Naz), Kaan Çakır (Galip), Yüsra Geyik (Nihal), Öykü Gürman (Fahriye), Berk Ali Çatal (Uzay), Cem Söküt (Şeker İbo) ve Sacide Taşaner (Pamuk), Sena Mia Kalıp (Melek), Sezer Arıçay (Bahtiyar), Halil İbrahim Kurum (Amerikan Rami), Doğan Can Sarıkaya (Hasan), Kaan Akkaya (Sado), Efe Taşdelen (Mert), Can Kızıltuğ (Bora), İpek Çiçek (Alina), Oğulcan Çiftçioğlu (Pamir), Şebnem Dokurel (Esra),Soner Cuger (İlker), Yusuf Baymaz (Servet) yer alıyor.

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Altı Üstü İstanbul
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