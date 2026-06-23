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Şimdiye kadar ki en cüretkar pozlarını Kim Kardashian için verdi

Hailey Bieber, Kim Kardashian'ın Skims markası için verdiği en cesur pozlardan biriyle gündemde. Bieber iç çamaşırlarıyla verdiği pozlarla fanlarını şaşırttı.

Şimdiye kadar ki en cüretkar pozlarını Kim Kardashian için verdi

29 yaşındaki model Hailey Bieber, Skims'in iç giyim koleksiyonu için kamera karşısına geçerek dikkat çeken karelere imza attı. Çekimlerde fit fiziğini sergileyen Bieber, bazı pozlarıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Pozlardan birinde beyaz sütyenini omuzlarından düşüren model, başka bir fotoğrafta ise ten rengi tanga ile şekilli kalçasını gözler önüne serdi.

Şimdiye kadar ki en cüretkar pozlarını Kim Kardashian için verdi 1

Fotoğrafların paylaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları yorum yağmuruna tuttu. Bir hayranı, "Hailey'nin güzelliği asla düşüşe geçmiyor" derken, bir başkası "İnanılmaz derecede çekici ama yine de Skims satın almayacağım" yorumunu yaptı.

Bieber'ın eşi Justin Bieber da kampanyadan bir fotoğrafı kendi hesabında paylaşarak eşine destek verdi. Bunun üzerine bir kullanıcı, "Justin eşiyle gurur duyuyor, gerçek bir koca" ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar ki en cüretkar pozlarını Kim Kardashian için verdi 2

Ancak eleştiriler de gecikmedi. Bazı kullanıcılar Hailey Bieber'ın yıllardır aynı imajı kullandığını savunurken, bazıları da fotoğrafların aşırı derecede rötuşlandığını öne sürdü.

Şimdiye kadar ki en cüretkar pozlarını Kim Kardashian için verdi 3

KALÇA ESTETİĞİ İDDİALARI

Bu kampanya, Bieber'ın daha önce yaptırdığı iddia edilen Brezilya tipi kalça estetiği (BBL) söylentilerini reddetmesinin ardından geldi. Geçen yıl verdiği bir röportajda görünümünü estetik müdahaleler yerine düzenli egzersize borçlu olduğunu söyleyen model, haftada dört gün spor yaptığını ve özellikle lunge hareketinin kalça kaslarını şekillendirmede etkili olduğunu belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
hailey bieber
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