Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

Didem Soydan yine yaptı yapacağını... Sosyal medyayı aktif kullanan güzel model, bir fotoğraf paylaştı ve gündeme bomba gibi düştü.

Bu kez paylaşımını Twitter hesabı üzerinden yapan Soydan, “Anlık” yazarak rakı içerken fotoğrafını paylaştı.

Fakat bu kez rakı bardağını göğüslerinin arasına sıkıştıran Soydan’ın takipçileri bu fotoğrafı ise çok beğendi. Soydan benzer bir pozu da "Mezeler" notuyla Instagram'da paylaştı.

Didem'in fotoğrafı sosyal medyada hızlıca dolaşıma girdi ve fotoğrafa yorum yağıyor.