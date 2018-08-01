Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

Didem Soydan yine yaptı yapacağını... Sosyal medyayı aktif kullanan güzel model, bir fotoğraf paylaştı ve gündeme bomba gibi düştü.
Bu kez paylaşımını Twitter hesabı üzerinden yapan Soydan, “Anlık” yazarak rakı içerken fotoğrafını paylaştı.
Fakat bu kez rakı bardağını göğüslerinin arasına sıkıştıran Soydan’ın takipçileri bu fotoğrafı ise çok beğendi. Soydan benzer bir pozu da "Mezeler" notuyla Instagram'da paylaştı.
Didem'in fotoğrafı sosyal medyada hızlıca dolaşıma girdi ve fotoğrafa yorum yağıyor.
Didem Soydan'dan seksi paylaşımlar
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Bikinili paylaşımlarıyla sosyal medya hesabını takip eden erkek hayranlarını şaşırtmayı başaran Didem Soydan yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çekiyor.
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Yoğun bir iş temposunda koşturan Didem Soydan bu temposuna dair paylaşımlarıyla sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.
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İşi gereği kaldığı otellerden de bol bol paylaşımda bulunan Didem Soydan bu defa iç çamaşırlı bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
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Hikaye kısmından paylaşımda bulunan Didem Soydan fit vücudu ve cesaretiyle yine dikkat çekti.
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