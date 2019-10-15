Didier Deschamps'tan Mert Günok ve taraftarlara övgü

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, A Milli Takım ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Deschamps'ın açıklamaları...

"Biraz üzüntü ve hayal kırıklığı var. Kazanmak için yapmamız gereken bazı şeyleri yapamadık. 1-2 fırsatımız oldu. Bazen duran toplarda aleyhimize şeyler de oldu. Mert Günok çok ama çok iyiydi. Bazen böyle maçlar olabilir. Genel olarak yaptıklarımızdan memnunum. Türkiye'deki maçtaki kadar dengesiz bir durum yoktu. Ancak istediğimiz sonucu aldığımızı söylemem. İki maçımız kaldı ve Türkiye ile grubun tepesindeyiz. Hedefimiz bundan sonraki Moldova maçında gerekeni yapmak. Giroud'un golünden sonra maalesef beraberliği yakaladılar. Gole kadar gerekenleri yaptık. Tekrar etmek istiyorum, Mert Günok çok iyiydi ve harika kurtarışlar yaptı. Pozisyonlarımız vardı ama izin vermedi. Farkı açabilseydik, Türkiye maçı beraberliği getiremezdi.

"TÜRK TARAFTARLAR TAKIMLARINI FAZLASIYLA ATEŞLEDİ"

Türk taraftarlar, Fransa Milli Marşı'nı alkışladı mı bilemiyorum, siz daha iyi görmüşsünüzdür. Çok fazla Türk taraftar vardı ve takımlarına oldukça etkili şekilde destek veriyor. Bizim taraftarlarımızı da duyduk. Türk taraftarlar, takımlarını fazlasıyla ateşledi. Türk Milli Takımı, Türk milletini temsil etti ve herhangi bir sıkıntı olmadı. Tribünlerde de kavga ve başka bir durum olmadı. Bir futbol maçı olarak kaldı ve futbolun dışına çıkılmadı."

FRANSIZ FUTBOLCULAR İSE MAÇ SONRASI ŞU İFADELERİ KULLANDI:

