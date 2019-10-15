SPOR

Didier Deschamps'tan Mert Günok ve taraftarlara övgü

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 15.10.2019 09:20 | Son Güncelleme

Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps, 1-1 biten Türkiye maçı sonrası konuştu. 'Mert Günok çok iyiydi ve harika kurtarışlar yaptı. Pozisyonlarımız vardı ama izin vermedi' diyen Deschamps, "Türk taraftarlar takımlarını fazlasıyla ateşledi. Tribünlerde de kavga ve başka bir durum olmadı" ifadelerini kullandı.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, A Milli Takım ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Deschamps'ın açıklamaları...

"Biraz üzüntü ve hayal kırıklığı var. Kazanmak için yapmamız gereken bazı şeyleri yapamadık. 1-2 fırsatımız oldu. Bazen duran toplarda aleyhimize şeyler de oldu. Mert Günok çok ama çok iyiydi. Bazen böyle maçlar olabilir. Genel olarak yaptıklarımızdan memnunum. Türkiye'deki maçtaki kadar dengesiz bir durum yoktu. Ancak istediğimiz sonucu aldığımızı söylemem. İki maçımız kaldı ve Türkiye ile grubun tepesindeyiz. Hedefimiz bundan sonraki Moldova maçında gerekeni yapmak. Giroud'un golünden sonra maalesef beraberliği yakaladılar. Gole kadar gerekenleri yaptık. Tekrar etmek istiyorum, Mert Günok çok iyiydi ve harika kurtarışlar yaptı. Pozisyonlarımız vardı ama izin vermedi. Farkı açabilseydik, Türkiye maçı beraberliği getiremezdi.

"TÜRK TARAFTARLAR TAKIMLARINI FAZLASIYLA ATEŞLEDİ"
Türk taraftarlar, Fransa Milli Marşı'nı alkışladı mı bilemiyorum, siz daha iyi görmüşsünüzdür. Çok fazla Türk taraftar vardı ve takımlarına oldukça etkili şekilde destek veriyor. Bizim taraftarlarımızı da duyduk. Türk taraftarlar, takımlarını fazlasıyla ateşledi. Türk Milli Takımı, Türk milletini temsil etti ve herhangi bir sıkıntı olmadı. Tribünlerde de kavga ve başka bir durum olmadı. Bir futbol maçı olarak kaldı ve futbolun dışına çıkılmadı."

FRANSIZ FUTBOLCULAR İSE MAÇ SONRASI ŞU İFADELERİ KULLANDI:

PARTNER Bunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız... Bunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız...
Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a göndermeŞenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme
Fransızlardan skandal sansür!Fransızlardan skandal sansür!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Didier Deschamps mert günok

En Çok Okunan Haberler

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

Fransızlardan skandal sansür!

Fransızlardan skandal sansür!

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Biz 'bitti' demeden yine bitmedi

Biz 'bitti' demeden yine bitmedi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a şok sözler

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a şok sözler

Didier Deschamps'tan Mert Günok ve taraftarlara övgü

Deschamps o isme hayran kaldı

Şenol Güneş: Bunları Trump ve Macron'a sormanız gerek

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Fransız rejisi, Türkiye'nin asker selamlı gol sevincini yayınlamadı!

Fransızlardan skandal sansür!

Merih Demiral'dan A Milli Takım formasına saygı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Fransa 1 - 1 Türkiye

Biz 'bitti' demeden yine bitmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.