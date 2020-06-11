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Didim emniyeti hırsızlara göz açtırmıyor

AYDIN HABERLERİ  | 11.06.2020 16:30 | Son Güncelleme

Aydının Didim ilçesinde ikametten hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Didim emniyeti hırsızlara göz açtırmıyor

Aydının Didim ilçesinde ikametten hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi
Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri iki ayrı hırsızlık olayının faillerini yakaladı. İlk olayda Altınkum Yalı caddesinde bir restaurantın önünden motosiklet çalan hırsız, yapılan çalışma neticesinde yakalandı. Hakkında çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunan M.D emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
“İkamete giren iki hırsız yakalandı”
Bir diğer olayda ise bir ikametten iki adet TV, bir adet elektrik süpürgesi, bir adet mini fırın hırsızlığı yapan iki şüpheli, emniyetin çalışması sonucunda 2 şüpheli yakalandı. Çok sayıda hırsızlık suçundan kayıtları bulunan R.A. ve O.A. adlı şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından Adliyeye sevk edilirken şüphelilerden O.A tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

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