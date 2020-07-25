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Didim Engelliler Plajı çok beğenildi

AYDIN HABERLERİ  | 25.07.2020 15:16 | Son Güncelleme

Aydının Didim ilçesinde iki yıl önce hizmete sunulan Altınkum engelsiz plajı Korona virüs tedbirleri kapsamında her gün dezenfekte edilerek sosyal mesafe kuralına göre hizmet vermesi sebebiyle engelli birey ve ailelerinin yanı sıra tatilcilerin de büyük ilgisini çekiyor.Didim Belediyesinin ilçedeki engelliler ve aileleri ile ilçeye tatile gelen engelli bireylerin rahatça denize girebilmeleri ve dinlenebilmeleri amacıyla açtığı engelsiz plaj bu yıl da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Aydının Didim ilçesinde iki yıl önce hizmete sunulan Altınkum engelsiz plajı Korona virüs tedbirleri kapsamında her gün dezenfekte edilerek sosyal mesafe kuralına göre hizmet vermesi sebebiyle engelli birey ve ailelerinin yanı sıra tatilcilerin de büyük ilgisini çekiyor.
Didim Belediyesinin ilçedeki engelliler ve aileleri ile ilçeye tatile gelen engelli bireylerin rahatça denize girebilmeleri ve dinlenebilmeleri amacıyla açtığı engelsiz plaj bu yıl da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. İki yıl önce açılan engelsiz plajdaki şezlonglar her gün alkollü su ve deterjan ile dezenfekte edilirken her şemsiye ve şezlong arasına en az bir buçuk metre mesafe koyularak sosyal mesafeye dikkat ediliyor.
Engelsiz plaj sadece engelli birey ve ailelerini değil, ilçeye tatile gelenlerin de uğrak yeri olurken, engelsiz plajın temizliği ise görevlendirilen personel tarafından gerçekleştiriliyor.
Engelsiz plajda verilen hizmetin temiz ve düzenli olduğunu kaydeden engelli bireyler ve aileleri de kendilerine bu konuda öncü olan Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay’a ve Engelliler Derneği yönetimine teşekkür ettiler.
Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise engelsiz plajın kıyı kentlerinde örnek olacak bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek, belediye olarak bu konuda gerekli her türlü desteği de vermeye devam edeceklerini kaydetti.

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