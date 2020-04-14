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Didim sahilleri sessizliğini koruyor

AYDIN HABERLERİ  | 14.04.2020 10:00 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde, korona virüs nedeniyle iki günlük sokağa çıkma yasağın ardından Altınkum sahilleri sessizliğini koruyor.Didim de turizm sezonun her yıl 1 Mayıs itibariyle açıldığını belirten Turizmci Ünal Çengiz, korona virüs kapsamın da ilçede iki günlük sokağa çıkma yasağın ardından sahiller sessizliğini koruduğunu belirterek, ”Temennimiz Korona virüs nedeniyle dünya da ve Türkiye de yaşanan pandeminin bitmesidir.

Didim sahilleri sessizliğini koruyor

Aydın’ın Didim ilçesinde, korona virüs nedeniyle iki günlük sokağa çıkma yasağın ardından Altınkum sahilleri sessizliğini koruyor.
Didim de turizm sezonun her yıl 1 Mayıs itibariyle açıldığını belirten Turizmci Ünal Çengiz, korona virüs kapsamın da ilçede iki günlük sokağa çıkma yasağın ardından sahiller sessizliğini koruduğunu belirterek, ”Temennimiz Korona virüs nedeniyle dünya da ve Türkiye de yaşanan pandeminin bitmesidir. Didim esnafıyla insanıyla çok güzel bir turizm ilçesidir. Öncelik insan sağlığıdır. Salgın nedeniyle bir sessizlik yaşanıyor. Bu kritik sürecin atlatılması halinde turizm ilçemize herkesi bekliyoruz” diye konuştu.
Aydın Büyükşehir ve ilçede belediye ekiplerince turizm sezon hazırlıkların devam ettiği ve çevre düzenleme ile yol onarım çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Didim sahilleri sessizliğini koruyor

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