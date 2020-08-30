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Didim’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

AYDIN HABERLERİ  | 30.08.2020 20:22 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü dolayısıyla Didim Cumhuriyet Kent Meydanı’nda düzenlenen çelenk koyma törenine Didim Kaymakamı Halil Avşar, Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve kamu kurumları amirleri katıldı.

Aydın’ın Didim ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü dolayısıyla Didim Cumhuriyet Kent Meydanı’nda düzenlenen çelenk koyma törenine Didim Kaymakamı Halil Avşar, Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve kamu kurumları amirleri katıldı. Sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilen törende İlçe protokolü Atatürk Anıtına çelenk sundu.
Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam ederken, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ile son buldu.

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Aydın Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
05:05
Sabah
06:30
Öğle
13:14
İkindi
16:54
Akşam
19:49
Yatsı
21:08

Aydın Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Bilgin Eczanesi
Merkez
Neva Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Özlü Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
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