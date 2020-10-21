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Didim’de Belediye Kavşağı modern bir görünüme kavuştu

AYDIN HABERLERİ  | 21.10.2020 10:13 | Son Güncelleme

Didim Belediyesi’nin önünde bulunan Belediye Kavşağı’nda düzenleme ve yenileme çalışmaları tamamlandı.Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen kavşağın yeni halinde, mavi beyaz taşlar kullanılırken, 4 adet bodur palmiye ağacı dikildi.

Didim Belediyesi’nin önünde bulunan Belediye Kavşağı’nda düzenleme ve yenileme çalışmaları tamamlandı.
Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen kavşağın yeni halinde, mavi beyaz taşlar kullanılırken, 4 adet bodur palmiye ağacı dikildi. Son olarak yapılan led aydınlatma ve çiçek ekimi ile kavşaktaki çalışmalar sona erdi.
Belediye Kavşağı’nın akşamları ışıl ışıl bir görünüm sergileyen led ışıklandırmalı hali ve peyzaj çalışmaları ile vatandaşlardan büyük bir beğeni aldığını belirten Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Didim’i modern ve yaşanabilir bir kent haline getirmek, estetik bir görünüme kavuşturmak için durmaksızın çalışıyoruz, düzenleme ve yenileme çalışmalarımız ilçemiz genelinde devam edecektir” dedi.

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