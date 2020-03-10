YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Didim’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Didim’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 10.03.2020 09:12 | Son Güncelleme

Didim’de olası koronavirüse karşı, Didim Belediyesi önlemler almaya başladı.Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçeyi daha hijyenik ve sağlıklı bir ortam haline getirebilmek amacıyla dezenfekte çalışmaları başlattı.Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince okullardaki ortak kullanım alanları olası hastalıklara karşı ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Didim’de olası koronavirüse karşı, Didim Belediyesi önlemler almaya başladı.
Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçeyi daha hijyenik ve sağlıklı bir ortam haline getirebilmek amacıyla dezenfekte çalışmaları başlattı.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince okullardaki ortak kullanım alanları olası hastalıklara karşı ilaçlanarak dezenfekte edildi. Dezenfekte çalışmaları ilk olarak Atatürk ilkokulunda başlarken, diğer okullar da, otobüs durakları, otogar içi, tüm şehir içi minibüsler, otobüsler ve okul servislerinde dezenfekte çalışmalarının devam edeceğinin bilgisi verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 25.Hafta

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 25.Hafta

Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ek hizmet binası açıldı

Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ek hizmet binası açıldı

Karesi’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek

Karesi’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek

Elbistan Fen Lisesi’nden matematik yarışması sınavı

Elbistan Fen Lisesi’nden matematik yarışması sınavı

Suya yapılan yatırımlar Tokat’ın çehresini değiştirdi

Suya yapılan yatırımlar Tokat’ın çehresini değiştirdi

Aydın Namaz Vakitleri 10 Mart Salı

İmsak
06:00
Sabah
07:20
Öğle
13:24
İkindi
16:42
Akşam
19:18
Yatsı
20:33

Aydın Nöbetçi Eczaneler10 Mart Salı

Atasoy Eczanesi
Merkez
Emniyet Eczanesi
Merkez
Eraydın Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Arpaz Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Beşiktaşlılar derneğini soyan şüpheli tutuklandı

Beşiktaşlılar derneğini soyan şüpheli tutuklandı

Sevgilisiyle bir olup kocasını kiralık katile öldürttü

Sevgilisiyle bir olup kocasını kiralık katile öldürttü

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.