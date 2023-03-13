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Didim’de göçmen faciasında ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi

13.03.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Didim ilçesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun batması sonucunda ölen düzensiz göçmen sayısı 6’ya yükseldi.

Didim’de göçmen faciasında ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi

Bilindiği üzere Didim açıklarında göçmenleri taşıyan lastik bot, 11 Mart Cumartesi günü batmıştı. Olay sonrasında Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir gemi ve 2 bot bölgeye sevk edilmiş yarı batık bottaki 1’i çocuk 10 kişiyi kurtarılmıştı. Lastik bottan düşen toplam 5 mültecinin cansız bedeni Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkartılmış ve Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeden yaptığı çalışmalarda bir mültecinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Karaya çıkartılan mültecinin cesedi Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak can kaybı sayısı 6’ya yükseldi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ise olayla ilgili olarak soruşturmasını sürdürüyor.

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