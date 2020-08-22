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Didim’de Korona virüse karşı sıkı tedbirler alınıyor

AYDIN HABERLERİ  | 22.08.2020 11:32 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz aylarda tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsün ardından normalleşme sürecinde Didim’de dezenfekte çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor.Didim’in turizm kenti olması, sezon boyunca yerli ve yabancı turistleri ağırlamasından dolayı tedbirleri elden bırakmayan Didim Belediyesi, ilçedeki işletmelerde dezenfekte ve temizlik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Geçtiğimiz aylarda tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsün ardından normalleşme sürecinde Didim’de dezenfekte çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor.
Didim’in turizm kenti olması, sezon boyunca yerli ve yabancı turistleri ağırlamasından dolayı tedbirleri elden bırakmayan Didim Belediyesi, ilçedeki işletmelerde dezenfekte ve temizlik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Çalışmalarına yerli ve yabancı turistlerin yoğun bulunduğu bölgelerden birisi olan Altınkum Yalı Caddesi’nde gerçekleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede bulunan işletmeleri tek tek dezenfekte etti.
Halkın sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için sıkı önlemler aldıklarını belirten Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, “Virüsün yayılmaya başladığı ilk günden itibaren, sıkı önlemler aldık, ilk günden bu yana dezenfekte ve temizlik çalışmalarına hiç ara vermedik, özellikle turistlerimizin yoğun bulunduğu Altınkum Yalı Caddesinde dezenfekte çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Halkımızın sağlığını korumak için dezenfekte çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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