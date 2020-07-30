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Didim’de midye satıcıları zabıtaya saldırdı

AYDIN HABERLERİ  | 30.07.2020 22:17 | Son Güncelleme

Didim Belediyesi sahillerde yapılan midye satıcılarına zabıta ekiplerinin müdahalesi esnasında arbede yaşandı.

Didim Belediyesi sahillerde yapılan midye satıcılarına zabıta ekiplerinin müdahalesi esnasında arbede yaşandı. Zabıtalara saldıran midye satıcıları polis tarafından gözaltına alındı.
Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, pandemi sürecinde kentimizin sahil bölgelerinde vatandaşlarımızdan gelen şikayet ve talepler doğrultusunda seyyar midye satıcıları ile mücadeleye aralıksız devam ediyor.
Denetimler esnasında, sahillerde tespit edilen seyyar midye satıcılarına Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Satıcılar zabıta personellerinin görevlerini yapmalarını engellemek amacıyla sözlü ve fiziki saldırılar gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin olaya müdahale ederek saldırganları etkisiz hale getirirken, saldırganlar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Personellerimiz görevini gerçekleştirirken fiziki ve sözlü saldırılara maruz kalmıştır, Emniyet güçleri saldırganlar hakkında gerekli yasal işlemleri başlatmışlardır, bu gibi saldırılar Didim’in sağlığı ve huzuru için verdiğimiz mücadeleye engel olmayacak, aksine vatandaşlarımızdan aldığımız destek ile güçlenerek devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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