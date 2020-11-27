YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Didim’de Park Bahçeler Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor

Didim’de Park Bahçeler Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor

AYDIN HABERLERİ  | 27.11.2020 09:37 | Son Güncelleme

Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.Didim’i yeşil alanları ve parkları ile görsel olarak zengin bir kent yapmak için ilçe genelinde çalışmalarına devam eden Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çamlık Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Tavşanburnu Tabiat Parkı’nda yüksek budama ve yerden budama, Altınkum Mahallesi ve Akbük yolu üzerinde çim kesimi faaliyetlerini tüm hızıyla gerçekleştiriyor.Devam eden çalışmalar hakkında bilgiler veren Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Ekiplerimiz kentimizi güzelleştirmek ve estetik bir görünüme kavuşturmak için büyük bir özenle çalışıyor.

Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.
Didim’i yeşil alanları ve parkları ile görsel olarak zengin bir kent yapmak için ilçe genelinde çalışmalarına devam eden Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çamlık Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Tavşanburnu Tabiat Parkı’nda yüksek budama ve yerden budama, Altınkum Mahallesi ve Akbük yolu üzerinde çim kesimi faaliyetlerini tüm hızıyla gerçekleştiriyor.
Devam eden çalışmalar hakkında bilgiler veren Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Ekiplerimiz kentimizi güzelleştirmek ve estetik bir görünüme kavuşturmak için büyük bir özenle çalışıyor. Çalışmalarımız kentimizin tüm mahallelerinde belirlenen program çerçevesinde devam ediyor” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Test yapıyor, ateş ölçüyor, maskesizleri uyarıyor! Hizmet vermeye başladı! Test yapıyor, ateş ölçüyor, maskesizleri uyarıyor! Hizmet vermeye başladı!
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/

Aydın Namaz Vakitleri 27 Kasım Cuma

İmsak
06:29
Sabah
07:55
Öğle
13:01
İkindi
15:36
Akşam
17:58
Yatsı
19:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler27 Kasım Cuma

Deniz Eczanesi
Merkez
Güney Eczanesi
Merkez
Kalıpçı Eczanesi
Merkez
Umay Eczanesi
Merkez
Okyanus Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Anıt Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.