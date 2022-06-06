YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Didim'de Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Didim'de Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

06.06.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didim'de Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, Didim açıklarında can salı içerisinde bir grup yabancı uyruklunun bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekipler, can salındaki 15 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri belirtilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de pamuk ekim alanının 100 bin hektar artması bekleniyorTürkiye'de pamuk ekim alanının 100 bin hektar artması bekleniyor
Yalova'da arızalanan araçtan inerek kaçan düzensiz göçmenlerden 15'i yakalandıYalova'da arızalanan araçtan inerek kaçan düzensiz göçmenlerden 15'i yakalandı
Güngören'de bir kişi tabancayla vurularak yaralandıGüngören'de bir kişi tabancayla vurularak yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tecavüz edip hamile bıraktı! ''Ben böyle biri değildim'' dedi

Tecavüz edip hamile bıraktı! ''Ben böyle biri değildim'' dedi

Ünlü NBA oyuncusuyla randevuya çıktı! “Yanında yedek kadın...”

Ünlü NBA oyuncusuyla randevuya çıktı! “Yanında yedek kadın...”

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Ünlü sunucu şaştı kaldı! Yarışmada gördü, sahte hesaptan...

Ünlü sunucu şaştı kaldı! Yarışmada gördü, sahte hesaptan...

“Göğüslerimi o kadar büyüttürdüm ki sonunda..."

“Göğüslerimi o kadar büyüttürdüm ki sonunda..."

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.