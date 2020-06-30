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Didim’deki duş ve soyunma kabinleri tahrip edildi

AYDIN HABERLERİ  | 30.06.2020 16:51 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde Didim Belediyesi tarafından koyulan tuvalet, duş ve soyunma kabinleri kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi.Ülkemizin gözde turizm merkezlerinden birisi olan Didim’de vatandaşlarımızın kullanımına sunulmak amacıyla Fevzipaşa Mahallesi Sahte Cennet Mevkii’nde bulunan, Didim Belediyesi tarafından sahile koyulan tuvalet, duş ve soyunma kabinleri kimliği belirsiz kişi ve kişilerce tahrip edildi.Çirkin saldırı girişimine sert tepki gösteren Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay "Sorumluluk alanlarımız dahilinde olan sahillerimize koymuş olduğumuz tuvalet, duş ve soyunma kabinlerimiz kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilmiştir.

Aydın’ın Didim ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde Didim Belediyesi tarafından koyulan tuvalet, duş ve soyunma kabinleri kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi.
Ülkemizin gözde turizm merkezlerinden birisi olan Didim’de vatandaşlarımızın kullanımına sunulmak amacıyla Fevzipaşa Mahallesi Sahte Cennet Mevkii’nde bulunan, Didim Belediyesi tarafından sahile koyulan tuvalet, duş ve soyunma kabinleri kimliği belirsiz kişi ve kişilerce tahrip edildi.
Çirkin saldırı girişimine sert tepki gösteren Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay "Sorumluluk alanlarımız dahilinde olan sahillerimize koymuş olduğumuz tuvalet, duş ve soyunma kabinlerimiz kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilmiştir. Bu vahşiliği yapan sorumluların tespiti ve haklarında gerekli işlemlerin yapılmasını konusunda girişimlerde bulunacağız” dedi.
Fevzipaşa Mahallesi Sahte Cennet Mevkiinde yaşayan halkın yapılan hizmetlerden memnun olduğunu, orada yapılan hizmetlere zarar vermeye çalışan rant çetelerine kesinlikle müsaade etmeyeceklerini belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay; "Didim Belediyesi tarafından halkın kullanımı için para harcanarak yapılan ve sürekli olarak temizliği gerçekleştirilen tuvalet, duş ve soyunma kabinleri tahrip edilerek halkın parası boşa harcanmıştır. Halkımızın kullanıma sunmuş olduğumuz alanlarda, meydana gelen tahribatlarla ilgili vatandaşlarımızdan gelen ihbarları dikkate alıyoruz, Onlar ne kadar zarar verirse versin, biz tahrip edilen tuvalet, duş ve soyunma kabinlerin tadilatını gerçekleştireceğiz ve yeniden halkımızın hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin sağlığını, huzur ve güvenliğini bozacak hiçbir eyleme kesinlikle izin vermeyeceğiz” dedi.

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