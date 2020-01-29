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Didim’den Elazığ’daki depremzedelere yardım eli

AYDIN HABERLERİ  | 29.01.2020 16:05 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde, belediye öncülüğünde Elazığ’da meydana gelen depremin yaralarına sarmak amacıyla yardım kampanyası düzenlendi.Elazığ Sivrice’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaralarına sarmak amacıyla Didim Belediyesi öncülüğünde yardım kampanyası düzenlendi.

Aydın’ın Didim ilçesinde, belediye öncülüğünde Elazığ’da meydana gelen depremin yaralarına sarmak amacıyla yardım kampanyası düzenlendi.
Elazığ Sivrice’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaralarına sarmak amacıyla Didim Belediyesi öncülüğünde yardım kampanyası düzenlendi. Merkez Camisi önünde kurulan stantta belediye görevlileri yardımları topladı. Didimliler düzenlenen yardım kampanyasına büyük destek olurken, vatandaşlar başta kuru bakliyat olmak üzere, çay, şeker, çocuk bezi gibi çeşitli türlerde malzeme yardımında bulundu. Yapılan yardımlar kolilere yolculuğa hazır hale getirildi.
Yardım kampanyasında destek olan vatandaşlar ellerindeki imkanlar çerçevesinde yardım ettiklerini ifade ederek, ülke olarak yaraları hep birlikte sarılma zamanının olduğunu ifade ettiler. Toplanan yardımların Elazığ’a gönderilmek üzere yola çıktı.

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