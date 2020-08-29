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Didim’e dev turizm kompleksi kazandırılacak

AYDIN HABERLERİ  | 29.08.2020 20:26 | Son Güncelleme

Özel bir turizm şirketi temsilcileri ve teknik ekibi Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ı ziyaret etti.Didim Belediyesi Altınkum Ek Hizmet Binası’nda gerçekleşen ziyarette Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcısı E.Öznur Gündoğdu ve turizm temsilcileri yer aldı.Ziyarette Kültür ve Turizm Bakanlığının yer tahsisiyle 140 dönüm araziye yapılacak olan dev turizm kompleksi ile ilgili mimari proje ve kentin turizm ihtiyaçları hakkında fikir alışverişlerinde bulunuldu.Turizm incisi olan Didim’e yeni yatırımlar yapıldığını belirten Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Doğası ve tarihi dokusu ile Didim’in Turizm konusunda yeni çekim merkezi olduğunu ifade ederken, “İlçemizde yaptığımız tanıtım ve festivallerle turizm sezonunu uzatarak çeşitlilik kazandırdık, Ülkemizde turizm açısından yapılan yatırımlar artarak Didim’e yöneliyor, Didim yeni yatırımların merkezi haline geliyor” ifadelerini kullandı.Ziyaretleri için turizm yetkililerine teşekkür eden Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, yeni yatırım ve projelerin Didimlileri heyecanlandırdığını belirtti.

Didim’e dev turizm kompleksi kazandırılacak

Özel bir turizm şirketi temsilcileri ve teknik ekibi Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ı ziyaret etti.
Didim Belediyesi Altınkum Ek Hizmet Binası’nda gerçekleşen ziyarette Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcısı E.Öznur Gündoğdu ve turizm temsilcileri yer aldı.
Ziyarette Kültür ve Turizm Bakanlığının yer tahsisiyle 140 dönüm araziye yapılacak olan dev turizm kompleksi ile ilgili mimari proje ve kentin turizm ihtiyaçları hakkında fikir alışverişlerinde bulunuldu.
Turizm incisi olan Didim’e yeni yatırımlar yapıldığını belirten Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Doğası ve tarihi dokusu ile Didim’in Turizm konusunda yeni çekim merkezi olduğunu ifade ederken, “İlçemizde yaptığımız tanıtım ve festivallerle turizm sezonunu uzatarak çeşitlilik kazandırdık, Ülkemizde turizm açısından yapılan yatırımlar artarak Didim’e yöneliyor, Didim yeni yatırımların merkezi haline geliyor” ifadelerini kullandı.
Ziyaretleri için turizm yetkililerine teşekkür eden Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, yeni yatırım ve projelerin Didimlileri heyecanlandırdığını belirtti.

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