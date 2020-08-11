Diego Angelo Gençlerbirliği'ne imzayı attı

Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, Süper Lig’de Eskişehirspor, Antalyaspor ve Kayserispor formaları giyen Diego Angelo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav’ın da yer aldığı imza töreninde Angelo, kendisini 2 yıllığına Gençlerbirliği’ne bağlayan sözleşmeye imzayı attı. Cavcav, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, transferin her iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulundu. (İHA)

