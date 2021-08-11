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Diego Costa, Atletio Mineiro ile anlaştı

11.08.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Diego Costa'nın yeni adresi belli oldu.

Diego Costa, Atletio Mineiro ile anlaştı

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Diego Costa, siyah-beyazlı yönetimle bir türlü orta noktayı bulamadı. Siyah-beyazlı yönetimi görüşmelerde pes ettiren Diego Costa, Beşiktaş'ın geri adım atmasının ardından Atletio Mineiro ile anlaştı.

Brezilya basını, 32 yaşındaki golcü futbolcunun Atletico Mineiro ile el sıkıştığını duyurdu. Resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılacağı belirtildi.

Diego Costa, Atletico Mineiro'da daha önce Beşiktaş'ın gündemine gelen Hulk ile birlikte forma giyecek.

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transfer Beşiktaş Futbol Kulübü
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