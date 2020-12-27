Diego Costa için Fenerbahçe iddiası

İspanya La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Atletico Madrid, devre arasında kadrosunu güçlendirmek isterken Diego Costa'nın ayrılışı ile de maaş yükünü azaltmanın peşinde.

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle sadece 5 maçta forma giyebilen Diego Costa için şu anda Türkiye'den teklifler olduğu aktarılmakta.

İspanya basınında çıkan haberlere göre; Atletico Madrid'den ayrılacak olan golcü futbolcu Diego Costa'ya Fenerbahçe de talip oldu. Yıldız oyuncu için en iyi teklifler Everton, Napoli, Fenerbahçe ve Tottenham'dan geldi.





