SPOR

Diego Godin Inter ile anlaştığını ve sezon sonu Atletico Madrid'den ayrılacağını açıkladı

İSPANYA HABERLERİ  | 07.05.2019 15:59 | Son Güncelleme

Atletico Madrid'de bir devir sona eriyor. Atletico Madrid ile 1'er Lig, Kral Kupası, İspanya Süper Kupası; 2 Avrupa Ligi ve 3 de UEFA Süper Kupası şampiyonlukları yaşayan Diego Godin, sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıkladı.

Diego Godin Inter ile anlaştığını ve sezon sonu Atletico Madrid'den ayrılacağını açıkladı

Son 9 sezondur Atletico Madrid'de forma giyen Uruguaylı defans oyuncusu Diego Godin, İtalya'nın Inter Kulübüne transfer oldu.

Godin, sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceği Atletico Madrid'den ayrılarak Inter'e gidecek olması sebebiyle basın toplantısı düzenleyerek İspanyol kulübüne veda etti.

Wanda Metropolitano Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Godin, ilk tercihinin her zaman Atletico Madrid'de kalmak olduğunu ve kulübü ile anlaşmaya çalıştığını ancak sonuç alınamayınca Inter'den gelen teklifi kabul ettiğini söyledi.

Godin, "Veda etmek çok zor. Ancak bu takıma sağladığım katkılardan dolayı başım dik ayrılıyorum. Geçen sezonlarda da çok sayıda transfer teklifi almıştım ama kaldım. Aldığım kararlardan hiçbir zaman pişmanlık duymadım. Ben bu kulübün taraftarlarından biriyim." ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid'in kariyerindeki en büyük ve en özel kulüp olduğunu vurgulayan 33 yaşındaki futbolcu, "Değişiklikler her zaman insanı olgunlaştırır. Hayatı başka açıdan da görürsün. Burada 40 yaşına kadar futbol oynamak isterdim ama imkansız." açıklamasında bulundu.

Godin'in veda ettiği basın toplantısına Atletico Madrid Kulübü Başkanı Enrique Cerezo, teknik direktör Diego Simeone ve takımdaki futbolcuların çoğunluğu katıldı.

Diego Godin, Atletico Madrid formasıyla son 9 sezonda 1 lig şampiyonluğu (2014), 1 Kral Kupası (2013), 1 İspanya Süper Kupası (2014), 2 Avrupa Ligi Kupası (2012, 2018) ve 3 UEFA Süper Kupası (2010, 2012, 2018) kazandı.

Öte yandan İtalyan basını, Godin'in Inter Kulübü ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağını belirterek, sezon başına alacağı 6,75 milyon avro ile takımın en çok kazanan futbolcusu olacağını ileri sürdü.

PARTNERTuğba Altıntop'tan şoke eden suçlama!Tuğba Altıntop'tan şoke eden suçlama!
Real Madrid Mariano ile güldüReal Madrid Mariano ile güldü
Şampiyon Barcelona ligi önemsemiyorŞampiyon Barcelona ligi önemsemiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diego Godin atletico madrid inter

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi İstanbul adayından açıklama!

Saadet Partisi İstanbul adayından açıklama!

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

Ersan Gülüm'ün yeni takımı açıklandı!

Ersan Gülüm'ün yeni takımı açıklandı!

'Bunları duydukça F.Bahçeli olasım geliyor'

'Bunları duydukça F.Bahçeli olasım geliyor'

Büyük kriz! 'Lucescu bizi kandırdı'

Büyük kriz! 'Lucescu bizi kandırdı'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Real Madrid transferi resmen açıkladı

Real Madrid transferi resmen açıkladı

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ozan Kabak için Atletico Madrid iddiası

Ozan Kabak için Atletico Madrid iddiası

Hakemin annesine küfre tarihi ceza!

Hakemin annesine küfre tarihi ceza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diego Godin Inter ile anlaştığını ve sezon sonu Atletico Madrid'den ayrılacağını açıkladı

Dünya devinde bir dönem sona eriyor!

Real Madrid 3 - 2 Villarreal (La Liga)

Real Madrid Mariano ile güldü

Şampiyon Barcelona ligi önemsemiyor

Şampiyon Barcelona ligi önemsemiyor

Xavi Hernandez futbolu bırakıyor

Xavi'den veda kararı

Kevin-Prince Boateng: Menajerim 'Barcelona'ya gidiyoruz' deyince, Espanyol zannettim

''Barcelona'ya transfer olacağıma inanmadım''

Katalonya yönetiminden Messi'ye ödül

Messi'ye ödül

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.